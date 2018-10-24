"Нафтогаз" просит вынести вопрос транзита газа на СНБО

НАК "Нафтогаз Украины" просит вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вопрос принятия мер для защиты интересов государства как транзитера природного газа в страны Европы.



Соответствующая просьба НАК к премьер-министру Владимиру Гройсману содержится в письме, обнародованном изданием "Экономическая правда".



"Напоминаем, что статус государства-транзитера является ключевым для обеспечения экономической и энергетической безопасности, а также обороны всей страны и является гарантией воздержания Российской Федерации от продолжения агрессивных вооруженных действий против нашей страны", - говорится в письме.



В "Нафтогазе" обращают внимание на проблему с задержкой реализации плана анбандлинга, которую в компании связывают с позицией "Газпрома", отказавшегося перезаключать действующий транзитный контракт с новым оператором ГТС, создаваемым взамен "Укртрансгаза".



"Ни Еврокомиссия, ни НКРЭКУ не делают реальных шагов для изменения ситуации. Так, недавнее расследование Еврокомиссии по вопросу нарушения "Газпромом" конкурентного законодательства проигнорировало доказательства того, что действия "Газпрома" в Украине имеют влияние на рынок ЕС", - говорится в письме.



В связи с этим НАК просит довести соответствующую информацию до СНБО, который в свою очередь должен поручить правительству "внести изменения в план реструктуризации "Нафтогаза".



При этом "Нафтогаз" настаивает на необходимости принять на СНБО решение, которым Кабмину будет поручено разработать план действий на случай полного отсутствия транзита газа через территорию Украины.

