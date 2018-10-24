Более трети отравлений в Украине связана с ресторанами и магазинами

За 9 месяцев 2018 года более 35% вспышек пищевых отравлений была связана с заведениями ресторанного хозяйства и учреждениями торговли.



Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.



"На протяжении 9 месяцев текущего года 35% вспышек острых кишечных заболеваний были связаны с объектами ресторанного хозяйства и торговли, а 14,4% со случаями заболевания в быту. На первом месте - вспышки вирусной этиологии (рота, норавирусы) - 27%, 27,3% - вспышки, вызванные сальмонеллами, 11% - вирусами гепатита А, 14% - другими бактериальными возбудителями, 12% - неустановленной этиологии", - отметили в Госпродпотребслужбе.



В ведомстве проинформировали, что с января по сентябрь 2018 года временно приостанавливалось функционирование 70 объектов.



"Составлены 61 протокол о наложении штрафов, привлечены к дисциплинарной ответственности 4 должностных лица, отстранены от работы 44 работника. Руководителям объектов предоставлены 208 предписаний, предложений, распоряжений по устранению выявленных нарушений и установлен контроль за их исполнением, изъяты из реализации 466,603 кг опасных пищевых продуктов. В 20 случаях открыты уголовные производства", - отметили в Госпродпотребслужбе.



Эпидемиологи также подчеркнули, что в Украине сверхважно усилить государственный надзор за пищевыми продуктами, которые поставляются в детские заведения.



