Турция проследит, чтобы убийцы Хашкаджи не ушли от правосудия - Эрдоган

Турция намерена убедиться в том, что организаторы и исполнители убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле не смогут избежать правосудия, сообщает в среду агентство AP со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.



"Мы полны решимости не позволить убийце и тем, кто несет за это (убийство - ИФ) ответственность, от того человека, который отдал распоряжение, до того, кто непосредственно совершил убийство, скрыться и избежать правосудия", - заявил он, выступая в Анкаре.



Ранее сообщалось, что турецкие разведслужбы предоставили главе ЦРУ Джине Хаспел улики по расследованию гибели Дж.Хашкаджи.



На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что работавший на "Вашингтон пост" Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.



В Саудовской Аравии в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек.



Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было спланированным.

