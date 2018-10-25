Google News "ворует" гигабайты трафика

Пользователи Google News пожаловались на "поведение" сервиса. Оно использует гигабайты трафика, будучи неактивным. Об этом написал один из пользователей на форуме поддержки Google.



Автор письма сообщил, что сервис "сожрал" у него 12 гигабайт мобильного трафика. При этом была включена функция "загружать через Wi-Fi", а сам вай-фай был отключен.



Пользователь пожаловался, что ему пришлось заплатить за использованный интернет 75 долларов (около 2100 грн по текущему курсу).



Об аналогичных проблемах сообщают и другие пользователи. Еще один юзер сообщил о том, что Google News подобным образом "разорил" его на 24 гигабайта и 385 долларов (10 700 грн). Пока Google никак не реагирует на подобные обвинения.

