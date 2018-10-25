Глава ЦРУ ознакомилась с уликами по делу Хашкаджи

Директор ЦРУ Джина Хэспел, прибывшая во вторник в Турцию, получила возможность ознакомиться в некоторыми материалами дела убитого саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом в среду сообщила газета Sabah.



По ее данным, в Национальной разведорганизации Турции (МИТ) для Хэспел был организован специальный брифинг по делу журналиста. Руководителю ЦРУ были показаны улики, собранные турецкими криминалистами на территории саудовских диппредставительств в Стамбуле, а также продемонстрированы некоторые видео и аудиозаписи, имеющиеся у следствия.



Джамаль Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Под следствием находятся 18 подданных страны, личности которых не раскрываются. Мировое сообщество выразило резкое осуждение этого преступления и призвало Эр-Рияд провести прозрачное расследование, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал убийство Хашкаджи тщательно спланированным.



