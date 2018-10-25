Камера iPhone XS перестанет делать селфи "слишком красивыми"

Камера iPhone XS перестанет делать селфи "слишком красивыми"

Компания Apple "починила" фронтальную камеру iPhone XS, на которую массово жаловались пользователи. Владельцы флагманского смартфона нарекали на то, что селфи-камера делает людей "чересчур красивыми" благодаря бьюти-фильтру. Об этом пишет The Verge.

В частности, на снимках людей сглаживалась кожа, менялся ее оттенок, а также производились другого рода автоматические "улучшения".

Производитель выпустил новое обновление iOS 12.1, где устранена данная проблема. В настоящее время обновление находится на стадии открытого бета-тестирования.

Как оказалось, причиной проблемы был режим Smart HDR, составляющий единый снимок из нескольких кадров. Старый алгоритм порой делал выбор в пользу кадра с короткой выдержкой, который демонстрировал лицо "сглаженным". Часто по этой же причине лицо получалось слишком пересвеченным и ярким.