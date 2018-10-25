Камера iPhone XS перестанет делать селфи "слишком красивыми"

Компания Apple "починила" фронтальную камеру iPhone XS, на которую массово жаловались пользователи. Владельцы флагманского смартфона нарекали на то, что селфи-камера делает людей "чересчур красивыми" благодаря бьюти-фильтру. Об этом пишет The Verge.



В частности, на снимках людей сглаживалась кожа, менялся ее оттенок, а также производились другого рода автоматические "улучшения".



Производитель выпустил новое обновление iOS 12.1, где устранена данная проблема. В настоящее время обновление находится на стадии открытого бета-тестирования.



Как оказалось, причиной проблемы был режим Smart HDR, составляющий единый снимок из нескольких кадров. Старый алгоритм порой делал выбор в пользу кадра с короткой выдержкой, который демонстрировал лицо "сглаженным". Часто по этой же причине лицо получалось слишком пересвеченным и ярким.

