Языковые квоты могут распространить на печатные СМИ

Языковые квоты могут распространить на печатные СМИ

Языковые квоты могут распространить на печатные средства массовой информации. Об этом заявила председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, сообщает «Голос Украины».

«Мы включились в подготовку поправок к законопроекту об украинском языке в контексте поэтапного перехода на украинский язык печатных изданий. Когда внедрялись языковые квоты на телевидении и радио, это делалось с очень простой целью — для создания рабочих мест. Украинские песни на радио — это работа и для музыкальных групп, и для студий звукозаписи. На телевидении после введения квот заметно увеличилось количество украиноязычных телепередач, снятых украинцами и в Украине. Это юмористические шоу и познавательные программы, телепрограммы и фильмы. Мы фактически запустили производство украинского кино и сериалов. А это — и актеры, и режиссеры, и авторы сценариев — огромный пласт креативного класса, который получил работу», - отметила она.

По мнению Сюмар, существует проблема того, что украинцев приучили читать на русском. В то же время, предостерегает она, контрабанда на востоке страны чрезвычайно мощная. Именно оттуда на наш рынок могут попадать журналы, глянец и газеты из России.

Сюмар отметила, что введение квот должно быть постепенным, чтобы «отрасль имела возможность выжить, и журналисты, верстальщики и редакторы не потеряли работу».

«Как вариант — можно выделить два-три года, в течение которых издание заставят перейти на украинский язык. Или же предложат поэтапное внедрение – в течение первого года 25 процентов украинского, второго – 35, далее – 50», – говорится в сообщении.

При этом, по мнению Сюмар, квоты не должны распространяться на издания, которые выпускаются на языках Европейского Союза. «Мы должны быть заинтересованы в том, чтобы наши дети, ученые, любой желающий имел возможность читать периодическую прессу на английском, немецком или французском языках», - отметила она.