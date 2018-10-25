Языковые квоты могут распространить на печатные СМИ

Языковые квоты могут распространить на печатные средства массовой информации. Об этом заявила председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, сообщает «Голос Украины».



«Мы включились в подготовку поправок к законопроекту об украинском языке в контексте поэтапного перехода на украинский язык печатных изданий. Когда внедрялись языковые квоты на телевидении и радио, это делалось с очень простой целью — для создания рабочих мест. Украинские песни на радио — это работа и для музыкальных групп, и для студий звукозаписи. На телевидении после введения квот заметно увеличилось количество украиноязычных телепередач, снятых украинцами и в Украине. Это юмористические шоу и познавательные программы, телепрограммы и фильмы. Мы фактически запустили производство украинского кино и сериалов. А это — и актеры, и режиссеры, и авторы сценариев — огромный пласт креативного класса, который получил работу», - отметила она.



По мнению Сюмар, существует проблема того, что украинцев приучили читать на русском. В то же время, предостерегает она, контрабанда на востоке страны чрезвычайно мощная. Именно оттуда на наш рынок могут попадать журналы, глянец и газеты из России.



Сюмар отметила, что введение квот должно быть постепенным, чтобы «отрасль имела возможность выжить, и журналисты, верстальщики и редакторы не потеряли работу».



«Как вариант — можно выделить два-три года, в течение которых издание заставят перейти на украинский язык. Или же предложат поэтапное внедрение – в течение первого года 25 процентов украинского, второго – 35, далее – 50», – говорится в сообщении.



При этом, по мнению Сюмар, квоты не должны распространяться на издания, которые выпускаются на языках Европейского Союза. «Мы должны быть заинтересованы в том, чтобы наши дети, ученые, любой желающий имел возможность читать периодическую прессу на английском, немецком или французском языках», - отметила она.

