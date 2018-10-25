США в настоящее время не рассматривают введение дополнительных санкций против РФ - Болтон

Соединенные Штаты в настоящее время не планируют вводить дополнительные санкции против России, заявил в среду советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.



"США не рассматривают на данный момент введение дополнительных санкций против РФ", - сказал Дж.Болтон на пресс-конференции в Баку.



По его словам, последние санкции против России США ввели четыре месяца назад в связи с "делом Скрипалей".



"На практике США вводят дополнительные санкции по истечении шести месяцев. Санкции вводятся или снимаются в зависимости от действий страны. На данный момент мы не рассматриваем возможность дополнительных санкций в отношении РФ", - сказал Дж.Болтон.

