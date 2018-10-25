Украинцы ждут от ЕС большего давления на власти Украины

Почти треть граждан Украины считают, что Европейский Союз может больше давить на украинскую власть в вопросах реализации реформ, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведённого фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии (КМИС) по инициативе Центра "Новая Европа".



В ходе презентации результатов социсследования в среду в Киеве первый заместитель директора Центра "Новая Европа" Сергей Солодкий сообщил, что респондентам предлагалось выбрать три основных варианта в ответе на вопрос "что, по вашему мнению, Европейский Союз может сделать для ускорения реформ в Украине?".



В результате 28% опрошенных ответили, что ЕС может больше давить на украинскую власть в вопросе реформ, 16,5% - что ЕС должен прекратить давать деньги властям Украины, поскольку их разворовывают чиновники. 16,3% полагают, что Евросоюз и правительства государств-членов ЕС могут более открыто противостоять России. 14,7% опрошенных согласны с утверждением, что ЕС может проявлять больший интерес у защите украинской границы и предоставить Украине оружие. 13,7% респондентов согласны с утверждением, что ЕС может предоставить Украине перспективу членства.



В то же время 13,1% опрошенных заявили, что выступают категорически против помощи ЕС, 9,7% респондентов считают, что Евросоюз делает достаточно и теперь время действовать украинской власти, а 6,4% в качестве ответа выбрали утверждение, что Украине уже никто не поможет.



При этом только 3,8% респондентов полагают, что будущее Украины вместе с Россией. 1,4% верят больше в помощь США, чем в помощь Евросоюза. 11,8% опрошенных затруднились ответить на вопрос.



Опрос проводился 16-28 августа 2018 года. В рамках социсследования опрошен 2041 респондент, ошибка выборки составляет 2,3%.

