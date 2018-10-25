Украинцы ждут от ЕС большего давления на власти Украины

Украинцы ждут от ЕС большего давления на власти Украины

Почти треть граждан Украины считают, что Европейский Союз может больше давить на украинскую власть в вопросах реализации реформ, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведённого фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии (КМИС) по инициативе Центра "Новая Европа".

В ходе презентации результатов социсследования в среду в Киеве первый заместитель директора Центра "Новая Европа" Сергей Солодкий сообщил, что респондентам предлагалось выбрать три основных варианта в ответе на вопрос "что, по вашему мнению, Европейский Союз может сделать для ускорения реформ в Украине?".

В результате 28% опрошенных ответили, что ЕС может больше давить на украинскую власть в вопросе реформ, 16,5% - что ЕС должен прекратить давать деньги властям Украины, поскольку их разворовывают чиновники. 16,3% полагают, что Евросоюз и правительства государств-членов ЕС могут более открыто противостоять России. 14,7% опрошенных согласны с утверждением, что ЕС может проявлять больший интерес у защите украинской границы и предоставить Украине оружие. 13,7% респондентов согласны с утверждением, что ЕС может предоставить Украине перспективу членства.

В то же время 13,1% опрошенных заявили, что выступают категорически против помощи ЕС, 9,7% респондентов считают, что Евросоюз делает достаточно и теперь время действовать украинской власти, а 6,4% в качестве ответа выбрали утверждение, что Украине уже никто не поможет.

При этом только 3,8% респондентов полагают, что будущее Украины вместе с Россией. 1,4% верят больше в помощь США, чем в помощь Евросоюза. 11,8% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Опрос проводился 16-28 августа 2018 года. В рамках социсследования опрошен 2041 респондент, ошибка выборки составляет 2,3%.