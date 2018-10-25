Британия может не успеть обустроить границу в случае хаотичного Brexit

В Великобритании невозможно построить необходимую инфраструктуру на границах до марта 2019 года на случай выхода страны из ЕС без соглашения.



Об этом сообщает Politico со ссылкой на отчет Национального аудиторского бюро.



"Без необходимой инфраструктуры таможня, пограничные войска и другие, возможно, не смогут полностью обеспечить соблюдение режимов на границе в первый день", - говорится в отчете.



По состоянию на последний месяц, 11 из 12 крупных проектов, заменяющих основные системы охраны границ, "рискуют не быть завершенными вовремя".



Отмечается, что "самые сложные вопросы, касающиеся обустройства границы в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения, до сих пор не решены".



В докладе отмечается, что даже если правительство Британии заключит соглашение с ЕС и получит переходный период до декабря 2020 года, власть все равно должна будет провести "значительную работу" по разработке и внедрению любых изменений в системе охраны границ.



Как сообщалось ранее, соглашение Британии с Евросоюзом относительно условий Brexit готоо на 95 процентов.



