Инвалидное кресло Стивена Хокинга уйдет с молотка

Лондонский аукционный дом Christie’s выставит на продажу инвалидное кресло британского физика Стивена Хокинга. Об этом сообщает Associated Press News.



Помимо кресла, которое оценивается в 13-19 тысяч долларов, на онлайн-торгах будут представлены 22 личные вещи Хокинга, в частности награды, книги и научные статьи. С молотка также уйдет один из пяти существующих экземпляров диссертации «Свойства расширяющихся Вселенных» по предполагаемой цене 130-195 тысяч долларов.



Аукционист Томас Веннинг отметил, что высокотехнологичное кресло-коляска стало символом тонкого чувства юмора Хокинга. По его словам, однажды ученый проехал колесом по стопам принца Чарльза и ничуть не смутился. «Как жаль, что я не сделал того же с премьер-министром Маргарет Тэтчер», — сострил тогда Хокинг.



Полученные от продажи вещей средства будут переданы двум благотворительным организациям — фонду Стивена Хокинга и Ассоциации по борьбе с заболеваниями двигательного нейрона (Motor Neurone Disease Association). Онлайн-торги пройдут с 31 октября по 8 ноября 2018 года.

