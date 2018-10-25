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- Хуг призвал открыть дополнительные пункты пропуска через линию соприкосновения сторон на Донбассе
Хуг призвал открыть дополнительные пункты пропуска через линию соприкосновения сторон на Донбассе
Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг назвал три участка на Донбассе, в районе которых нет препятствий для открытия дополнительных пунктов пропуска через линию соприкосновения.
"Я назову три возможных альтернативы, где не существует каких-то технических препятствий для пересечения линии соприкосновения. Это участок разведения сил и средств в районе Золотого, это мост в Счастье, также можно открыть пункт пропуска на дороге Первомайск-Попасная", - сообщил А.Хуг журналистам в среду на брифинге в Луганске.
Он также отметил, что в районе пункта пропуска в Станице Луганской всё ещё существует необходимость ремонта пешеходного моста, по которому мирные жители пересекают линию соприкосновения.
"Зима близко и пересечение моста станет ещё тяжелее ещё опаснее особенно для людей престарелого возраста и тех, кто имеет инвалидность. (...) В интересах гражданского населения стороны должны выехать на место и отремонтировать этот мост. Если это невозможно, то они должны подумать об открытии альтернативных пунктов пропуска. Мы знаем, что есть масса вариантов и возможностей", - сказал А.Хуг
Он отметил, что "ситуация с минами и неразорвавшимися боеприпасами в районах близ линии соприкосновения становится все более напряжённой".
"Мы продолжаем документировать наличие новых минных полей, а также подготовительные работы по установке новых мин по обе стороны линии соприкосновения", - сообщил А.Хуг, добавив, что наблюдатели СММ ОБСЕ "также документировали то влияние, которое оказывают мины на гражданское население".
А.Хуг напомнил, что 18 октября в районе населённого пункта Золотое-4 двое мирных жителей погибли от мин. "Это все происходит из-за того, что стороны до сих пор не выполнили то, что они пообещали", - сказал он.