Хуг призвал открыть дополнительные пункты пропуска через линию соприкосновения сторон на Донбассе

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг назвал три участка на Донбассе, в районе которых нет препятствий для открытия дополнительных пунктов пропуска через линию соприкосновения.



"Я назову три возможных альтернативы, где не существует каких-то технических препятствий для пересечения линии соприкосновения. Это участок разведения сил и средств в районе Золотого, это мост в Счастье, также можно открыть пункт пропуска на дороге Первомайск-Попасная", - сообщил А.Хуг журналистам в среду на брифинге в Луганске.



Он также отметил, что в районе пункта пропуска в Станице Луганской всё ещё существует необходимость ремонта пешеходного моста, по которому мирные жители пересекают линию соприкосновения.



"Зима близко и пересечение моста станет ещё тяжелее ещё опаснее особенно для людей престарелого возраста и тех, кто имеет инвалидность. (...) В интересах гражданского населения стороны должны выехать на место и отремонтировать этот мост. Если это невозможно, то они должны подумать об открытии альтернативных пунктов пропуска. Мы знаем, что есть масса вариантов и возможностей", - сказал А.Хуг



Он отметил, что "ситуация с минами и неразорвавшимися боеприпасами в районах близ линии соприкосновения становится все более напряжённой".



"Мы продолжаем документировать наличие новых минных полей, а также подготовительные работы по установке новых мин по обе стороны линии соприкосновения", - сообщил А.Хуг, добавив, что наблюдатели СММ ОБСЕ "также документировали то влияние, которое оказывают мины на гражданское население".



А.Хуг напомнил, что 18 октября в районе населённого пункта Золотое-4 двое мирных жителей погибли от мин. "Это все происходит из-за того, что стороны до сих пор не выполнили то, что они пообещали", - сказал он.

