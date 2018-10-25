Климкин надеется, что Будапешт будет вести конструктивные переговоры в рамках НАТО

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выражает надежду на конструктивную позицию венгерской стороны в рамках НАТО в вопросах взаимодействия Альянса с Украиной



"Завтра г-н Сиярто (глава МИД Венгрии Петер Сиярто - ИФ) будет встречаться с генсеком НАТО (Йенсом Столтенбергом - ИФ)... Мы говорим о том, что венгерская политика хоть и не касается блокирования субстантивных вещей, но тем не менее этот символизм никому не нужен, в том числе и Венгрии. Я надеюсь, что венгерская сторона будет вести конструктивные переговоры в рамках НАТО", - сказал глава МИД Украины по итогам встречи с венгерским коллегой в Варшаве в среду.



При этом П.Климкин подчеркнул, что Украина при взаимодействии с Венгрией будет жестко и последовательно защищать свои государственные интересы.



"Не воевать с Венгрией, а продвигать наши интересы. Там, где это возможно - работать вместе, там, где не можем - будем говорить дальше", - сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

