Миротворцы под эгидой ООН помогут восстановить мир в Украине - Порошенко

Многонациональная миротворческая миссия под эгидой Организации объединенных наций сможет оказать помочь восстановлению мира в Украине, убежден Президент Украины Петр Порошенко.



"73 года назад Украина была среди тех стран-основательниц ООН, кто подписал Устав Организации в Сан-Франциско. Невзирая на все вызовы и неурядицы, мы искренне поддерживаем деятельность ООН и верим в ее будущее. Сделать ООН полезной для всех людей планеты - это наша общая цель", - написал он на своей странице в соцсети Facebook в среду.



"Для Украины это могло бы быть развертывание многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН с мощным мандатом и широким кругом ответственности с целью помочь восстановить мир на украинской земле", - добавил П.Порошенко.

