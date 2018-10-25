Дожди в Украине к пятнице приутихнут

В ближайшие сутки, 25 октября, погоду в Украине будут определять атмосферные фронты, влажная и прохладная воздушная масса: в большинстве областей дожди, ночью на западе местами с мокрым снегом, сообщает Укргидрометцентр. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западной части порывы 17-22 м/с. Температура ночью 1-7° тепла, днем 4-10°, на юге до 13°. На высокогорье Карпат: мокрый снег, метель, температура ночью 0-3° мороза, днем 2-4° тепла.



В Киеве ночью, утром дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 6-8°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 25 октября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 21,1 градус тепла в 1923 году, а самая низкая - ночью на отметке 6,8 градусов мороза в 2014 году.



В пятницу, 26 октября, в Украине ожидается небольшой дождь, лишь днем в большинстве западных и южных областях без осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10°; на юге страны ночью 2-7° тепла, днем 10-15°.



В Киеве – небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 6-8°.

