В Госдепартаменте заявили о полезности прямого диалога с РФ по борьбе с терроризмом

Администрация США считает, что возобновление прямого российско-американского диалога по вопросам борьбы с терроризмом было бы полезным. Об этом заявила в среду корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента США.



Выступая во вторник на пресс-конференции по итогам визита в Москву, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что две стороны условились вновь начать диалог по вопросам борьбы с терроризмом, который был заморожен несколько лет назад из-за решений Вашингтона. Болтон уточнил, что речь идет о переговорах на уровне заместителя министра иностранных дел России и заместителя госсекретаря США. Такая встреча состоится в декабре, точные даты будут согласованы позднее, пояснил советник американского лидера.



"Как заявил посол Болтон, будет полезно продолжать прямой диалог. [Однако] в настоящий момент нам не о чем объявлять за исключением того, что сказал посол Болтон", - отметила представитель внешнеполитического ведомства США. Ей были заданы вопросы о том, где именно пройдут предстоящие переговоры и примут ли участие в них межведомственные делегации.



Российско-американская межведомственная рабочая группа по вопросам борьбы с терроризмом была создана в 2000 году. После формирования в 2009 году двусторонней президентской комиссии влилась в ее состав. Деятельность комиссии и входившей в нее в общей сложности 21 рабочей группы была приостановлена по инициативе Вашингтона весной 2014 года в связи с кризисом на Украине.

