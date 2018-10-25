Конте: продолжение украинского кризиса грозит утратой доверия между РФ и ЕС

Продолжение украинского кризиса грозит полной утратой доверия между РФ и ЕС, наработанного за последние 25 лет. Об этом заявил в среду премьер-министр Италии Джузеппе Конте на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.



"Мы обсудили украинский кризис и подчеркнули необходимость его разрешения. Если этого не будет сделано, есть угроза утратить доверие, наработанное за последние 25 лет между РФ и ЕС. Италия готова сделать свой вклад в поиск решения", - сказал Конте. Он подчеркнул, что в основе решения лежат Минские соглашения.



Конте уклонился от ответа на прямой вопрос о том, наложит ли Италия вето на решение ЕС об автоматическом продлении санкций. "Италия считает эффективным убеждать партнеров двигаться в едином направлении. И это направление - диалог", - сказал Конте.



Итальянский премьер подчеркнул, что украинский кризис слишком затянулся и негативно сказался на отношениях РФ и ЕС. "Мы должны преодолеть и так слишком затянувшийся период", - сказал Конте.

