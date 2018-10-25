Сечин опроверг информацию о выходе Eni из совместных проектов с "Роснефтью"

Eni не выходила из проектов с "Роснефтью", совместная работа компаний продолжается. Об этом сообщил журналистам глава "Роснефти" Игорь Сечин.



"Слухами не надо пользоваться <…>, наше сотрудничество с Eni идет по графику. Ни из каких проектов они не выходили, и работа продолжается", - сказал он.



Комментируя сообщения в СМИ о якобы выходе Eni из проекта по бурению на шельфе Черного моря, Сечин отметил, что в рамках этого проекта в полном соответствии с графиком проведена геологоразведка и на этом этапе не требуется никаких дополнительных действий. Но это не означает выход итальянской компании из проекта, подчеркнул глава "Роснефти".



Компания Eni - один из стратегических партнеров "Роснефти" в освоении континентального шельфа РФ, в частности Баренцева и Черного морей. В декабре 2017 года на шельфе Черного моря компании начали совместное бурение.

