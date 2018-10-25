Путин: Россия ответит зеркально, если США поставят ракеты в Европу

В случае поставок США ракет средней и меньшей дальности в Европу Россия будет вынуждена ответить зеркально. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер- министром Италии Джузеппе Конте. "Конечно, самый главный вопрос: Если США выйдут из этого договора, ДРСМД, самый главный вопрос - что они будут делать с этими ракетами.

Если они будут поставлены в Европу, то, естественно, мы должны будем ответить зеркально", - заявил глава государства, комментируя вопрос о возможном выходе США из ДРСМД.



Путин также подчеркнул, что "европейские страны, которые согласятся с этим [размещением на своей территории ракет средней и меньшей дальности], если до этого дойдет, должны будут понимать, что они ставят свои собственные интересы под угрозу возможного ракетного удара".



"Мы вернемся в ситуацию с [ракетами] Pershing в Европе. Не понимаю, нужно ли доводить Европу до состояния такой высокой степени опасности. Не вижу для этого никаких оснований. Это не наш выбор, мы к этому не стремимся. А отвечая на вопрос, сможем ли мы ответить: сможем, и это будет очень быстро и эффективно", - заявил Путин.



Президент РФ добавил, что хочет обсудить с президентом США Дональдом Трампом вопрос о ДРСМД на предстоящей встрече в Париже.



"Надеюсь, что мы по всем этим вопросам на полях встречи в Париже 11 ноября сможем с президентом Соединенных Штатов на эту тему поговорить", - сказал президент РФ.



Путин добавил, что США не предъявили доказательств нарушений со стороны РФ ДРСМД, однако Вашингтон сам уже нарушил это соглашение.



"Что является формальным предлогом для возможного выхода наших партнеров из ДРСМД? Обвинения в наш адрес, что мы якобы его нарушаем. Но, как обычно, никаких доказательств для этого не предъявляется. А Соединенные Штаты уже его нарушили, установив систему противоракетной обороны в Румынии, использовав для этого пусковые установки Aegis, поставив их на территорию", - сказал президент.



По его словам, эти установки могут быть использованы для ударных ракет, а не для антиракет, "для этого нужно только поменять компьютерное обеспечение программ, и все". "Это работа нескольких часов, и мы даже не поймем, что там произошло, не увидим со стороны", - добавил российский лидер.



Путин, отметил также, что использование Штатами ударных беспилотных летательных аппаратов "это тоже прямое нарушение, по сути, они ничем не отличаются от ракет средней и меньшей дальности. "Поэтому известный способ "держи вора" в данном случае не работает. Мы внимательно анализируем все, что происходит в реальной жизни. Но мы готовы работать с нашими американскими партнерами без всяких истерик. Важно, что последует за этим, какие решения", - отметил президент РФ.



Резюмируя, Путин выразил надежду, что "по всем этим вопросам, хотя бы накоротке, на полях встреч в Париже 11 ноября сможем с президентом США на эту тему поговорить".



Глава российского государства подчеркнул, что США приняли решение по выходу из ДРСМД не сейчас, Конгресс США уже включил в бюджет страны расходы на НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) по этим ракетам.



"Проблема возникла не вчера, и ни три дня назад, когда президент США объявил об этом. Она возникла раньше, и, если вы обратили внимание - а мы обратили на это внимание - Конгресс США уже включил расходы на проведение НИОКР по ракетам средней и меньшей дальности. Это значит, что решение было уже принято, если проводятся НИОКР, а ведь они проводятся не для того, чтобы потом положить результаты этих изысканий на полку, чтобы они там пылились. Значит, будет сделан и следующий шаг", - сказал он.



Президент добавил, что "есть определенные вопросы в связи с развитием ракетных технологий в мире и с ограничениями, которые взяли на себя только США и СССР, а сегодня Россия". Так, по его словам, Москву беспокоит, что уже ликвидирован договор по ограничению систем противоракетной обороны, а теперь речь идет о ДРСМД, "потом непонятна судьба СНВ-3 по ограничению стратегических наступательных вооружений".



"Если все это будет демонтировано, то вообще ничего не останется в сфере ограничения роста вооружений. Тогда ситуация будет крайне опасной - не остается ничего, кроме гонки вооружений", - указал Путин.



