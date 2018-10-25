Москалькову удивило заявление Денисовой о нарушении украинской границы

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает высказывания ее украинского коллеги Людмилы Денисовой о нарушении российским омбудсменом правил пересечения украинской границы при въезде в Керчь странными, однако уполномоченный настроена на конструктивный диалог.



Раннее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Москалькова приехала в Керчь, нарушив правила пересечения украинской границы, из-за чего ей вновь может быть запрещен въезд на территорию страны.



"Это заявление выглядит более чем странно, потому что она мне прислала сама письмо с просьбой, чтобы я как можно быстрее посетила Керчь и оказала ей содействие в посещении", — сообщила Москалькова журналистам.



Омбудсмен добавила, что российские границы для всех граждан Украины до сих пор открыты, и любой, кто хочет, может посетить Крым, Керчь.



"Некие такие противоположные заявления с ее стороны мне кажутся странными, но я все равно настроена на конструктив и диалог для того, чтобы можно было помогать людям", — сказала Москалькова.

