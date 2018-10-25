Венгрия назвала условие снятия вето на проведение комиссии Украина-НАТО

Венгрия снимет вето на проведение комиссии Украина-НАТО, если Украина, в частности, восстановит права венгров Закарпатья на образование на родном языке, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. "Это абсолютно ясно и было ясно с сентября 2017 года.

Первое: уже существующие ранее права венгерских меньшинств в отношении образования должны быть возвращены", - сказал он журналистам на полях Варшавского форума по безопасности в среду, отвечая на вопрос о необходимых условиях прекращения блокирования комиссии Украина-НАТО.



Кроме того, по словам министра, необходимо продлить переходной период минимум до 2023 года и исключить из закона частные школы. Также нужно вести прямой диалог с венгерской общиной Закарпатья. "Если эти критерии будут выполнены, мы будем рады снять вето", - резюмировал глава МИД.

