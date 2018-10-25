Сноуден назвал угрозой демократии стремление США контролировать инфополе

Американская исключительность, которая проявляется в стремлении США контролировать информационное пространство, несет угрозу демократии. Об этом заявил в среду бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, выступая по телемосту на дублинском Европейском саммите по кибербезопасности (EU Cyber Summit).



"Развитие коммуникационных технологий и тесное сотрудничество крупнейших цифровых корпораций с американскими спецслужбами открыли возможности для практически тотальной слежки за людьми", - сказал Сноуден. По его словам, "сегодня американская исключительность распространилась на информационную сферу". "Соединенные штаты убеждены, что другие государства, включая даже их ближайших союзников не могут обладать таким же правом контроля за отдельными гражданами и обществом в целом, как они", - пояснил он. "Эта деятельность представляет угрозу для демократии, поскольку не контролируется законом и демократическими институтами", - сказал Сноуден.



"Стремление к тотальному контролю несет еще одну угрозу, - продолжил бывший сотрудник АНБ. - Оно распыляет силы. Те, кто по долгу службы должен обеспечивать безопасность людей, выявлять террористов и упреждать теракты, занимается совсем другим".



Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям более чем 20 стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил трехлетний вид на жительство в РФ, который позднее был продлен на такой же срок.



В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до десяти лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.

