Верховный суд отказался рассекретить декларации руководства СБУ

Верховный суд отказался рассекретить декларации руководства СБУ

Верховный суд вернул на повторное рассмотрение дело по засекречиванию деклараций руководства Службы безопасности Украины. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Так, речь идет о том, что предыдущие суды низших инстанций выносили ошибочные постановления, согласно которым информация по декларациям руководства СБУ признавалась государственной тайной.

Однако суд не вынудил СБУ действовать в соответствии с законом, а вернул дело в этой части на новое рассмотрение.

Напомним, еще в январе Киевский суд отказался рассекретить декларации сотрудников СБУ. Представители Центра противодействия коррупции пытались в судебном порядке заставить СБУ рассекретить декларации руководства и следователей, а также признать незаконным создание спецслужбой собственной системы обработки и хранения деклараций.