Верховный суд отказался рассекретить декларации руководства СБУ

Верховный суд вернул на повторное рассмотрение дело по засекречиванию деклараций руководства Службы безопасности Украины. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.



Так, речь идет о том, что предыдущие суды низших инстанций выносили ошибочные постановления, согласно которым информация по декларациям руководства СБУ признавалась государственной тайной.



Однако суд не вынудил СБУ действовать в соответствии с законом, а вернул дело в этой части на новое рассмотрение.



Напомним, еще в январе Киевский суд отказался рассекретить декларации сотрудников СБУ. Представители Центра противодействия коррупции пытались в судебном порядке заставить СБУ рассекретить декларации руководства и следователей, а также признать незаконным создание спецслужбой собственной системы обработки и хранения деклараций.

