Конте назвал санкции устаревшим инструментом

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что отношения России и Италии находятся в великолепном состоянии, а санкции Евросоюза назвал инструментом, который стоило бы "оставить за спиной".



"Мы подтвердили великолепное состояние наших двусторонних отношений, несмотря на сохранение условий, которые привели к санкциям со стороны ЕС… Я считаю правильным поддерживать экономические связи между Италией и Россией, в частности, поддерживать действия многочисленных итальянских компаний, работающих в России, в наших взаимных интересах", — заявил Конте на брифинге по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.



Конте напомнил, что "для Италии санкции никогда не являлись целью – это инструмент, который необходимо как можно скорее оставить за спиной, потому что лучшее решение — это диалог".



Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.

