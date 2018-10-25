"Мэри Поппинс возвращается": вышел новый трейлер

Киностудия Disney опубликовала новый трейлер фильма "Мэри Поппинс возвращается" с Эмили Блант в главной роли. Действие фильма разворачивается в Лондоне в 1930-х годах.



По сюжету фильма, главная героиня возвращается в семью Бэнксов и заново дарит ей радость и счастье, которых ей так долго не хватало. Кроме того, Аннабель и ее братьев ждут увлекательные встречи с необычными и колоритными персонажами.



В ленте также снимаются Мэрил Стрип и Колин Ферт. А режиссером картины выступил Роб Маршалл.



Фильм "Мэри Поппинс возвращается" является сиквелом картины, выпущенной в 1964 году. В прокат на Украине он выйдет 3 января будущего года.







