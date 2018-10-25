Вышел трейлер хоррора "Птичий короб" с Буллок

Стриминговый сервис Netflix представил первый трейлер хоррора "Птичий короб" (Bird Box), снятый по мотивам одноименного бестселлера Джоша Малермана 2014 года. Главную роль в картине сыграла Сандра Буллок.



Также в фильме снимались Сара Полсон, Роза Салазар, Даниель Макдональд и Джон Малкович. Режиссером выступила обладательница премии Оскар Сюзанна Бир.



По сюжету, население планеты находится на грани исчезновения, поскольку люди повсеместно впадают в безумие, убивая окружающих и самих себя. В чем причина - никто не знает, известно лишь, что разум покидает людей, как только они видят нечто. Мэлори пытается спасти своих детей и добраться с ними до безопасного места. Для этого им приходится жить с завязанными глазами, ориентируясь на слух.



Птичий короб выйдет на платформе Netflix 21 декабря.







