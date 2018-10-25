Отсутствие физической активности убивает

Курение и диабет повышают риск преждевременной смерти. Но последние исследования показали, что малоподвижный образ жизни повышает риск еще больше, передает "Российская газета". Вывод сделан по итогам анализа медицинских данных более 120000 человек.



Добровольцев попросили регулярно тренироваться на беговой дорожке, но уровень активности участники эксперимента определяли сами. Всех людей разделили на пять групп в зависимости от уровня физической активности (от "сверхспортивной" до "крайне неспортивной").



Далее начался период наблюдения, в течение которого фиксировались факты смерти добровольцев. Оказалось, реже всего умирали в группе самых спортивных, и чаще всего - в группе наименее активных людей. Важно, что возраст добровольцев не играл особой роли - тренировки работали для всех.

