Трамп пообещал "серьезное расследование" из-за разосланых политикам бомб

Президент США Дональд Трамп обещает серьезное расследование после того, как семье экс-президента Билла Клинтона, а также бывшему президенту США Бараку Обаме и другим отправили самодельные бомбы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Indedendent.



Трамп заявил, что началось "большое федеральное расследование", во время которого расследуется, был за рассылкой взрывчатки один человек или группа людей.



"В эти времена мы должны объединиться, мы должны собраться вместе и направить одно очень четкое, сильное, недвусмысленное послание, в котором указать, что политическому насилию в любой форме или угрозам ним нет места в Соединенных Штатах Америки", - сказал Трамп.



Президент США добавил: "Мы очень сердиты, расстроены, недовольны тем, что мы видели сегодня утром, и мы разберемся, в чем тут дело".



ФБР расследует дело и пытается найти подозреваемых после серии отправки взрывных устройств и подозрительных пакетов Хиллари Клинтон, Бараку Обаме, CNN и другим чиновникам-демократам.



Подозрительные пакеты были или направлены, или адресованы нескольким людям - Бараку Обаме, Хиллари Клинтон, двум конгрессменам от Демократической партии, бывшему генпрокурору времен Обамы Эрику Холдеру, губернатору Нью-Йорка, экс-главе ЦРУ Джону Бреннану и офису CNN в Нью-Йорке. Все они были обнаружены до причинения вреда. В понедельник в Нью-Йорк домой к миллиардеру Джорджу Соросу также была доставлена ​​бомба.

