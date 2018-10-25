Кронпринц Саудовской Аравии впервые прокомментировал убийство журналиста

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман заявил, что убийство журналиста Джамаля Хашукджи является "ненужным" и "болезненным инцидентом для всех саудовцев". Об этом бин Салман заявил на конференции для инвесторов в Эр-Рияде, сообщает в четверг, 25 октября, Радио Свобода.



"Это был очень болезненный инцидент для всех саудовцев и для всех на этой планете. Это было не нужно", - сказал бин Салман.



Кронпринц пообещал, что убийцы Хашукджи будут отвечать перед законом.



Отмечается, что это был первый комментарий кронпринца Саудовской Аравии после появления сообщений о причастности его советников к убийству журналиста.



Напомним, политики и топ-менеджеры международных корпораций, бойкотируют экономический форум в Саудовской Аравии из-за скандала в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Он был убит в здании генконсульства этой страны в Стамбуле, что Эр-Рияд признает, но настаивает, что власти страны не отдавали подобных приказов, а репортер погиб в результате конфликта.

