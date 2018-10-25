Письма читателей

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Президент США Дональд Трамп осудил использование насилия в качестве метода давления на политических противников и призвал американцев разрешить все существующие разногласия, приняв участие в промежуточных выборах в Конгресс 6 ноября. Секретная служба США заявила в среду, что перехватила взрывные устройства, отправленные по почте экс-президенту Бараку Обаме, бывшему вице-президенту США Джо Байдену и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон.



"Ни одна страна, которая приемлет насилие или угрозы насилия в качестве метода политического запугивания, принуждения или контроля, не способна достичь успеха. Подобному поведению нужно решительно противостоять и его следует пресекать", - сказал он.



"Есть только только один способ разрешить наши разногласия - это мирное голосование на избирательных участках", - добавил президент США.



Трамп также призвал американские СМИ прекратить нападки на политиков в преддверии выборов. "СМИ тоже должны проявить ответственность и поддерживать уважительный тон, а также прекратить бесконечную вражду и постоянные негативные и зачастую ложные нападки в своих материалах", - сказал он.











Секретная служба США заявила в среду, что перехватила взрывные устройства, отправленные по почте экс-президенту Бараку Обаме, бывшему вице-президенту США Джо Байдену и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон.



Посылку, отправленную Клинтон по адресу в округе Уэстчестер, штат Нью-Йорк, обнаружили накануне вечером. Вторую посылку сотрудники Секретной службы перехватили в резиденции Барака Обамы в Вашингтоне сегодня утром.



Через несколько часов была перехвачена подозрительная посылка, направленная по почте в Белый дом. По первоначальным данным телекомпании CNN, в посылке было обнаружено самодельное взрывное устройство, которое, несмотря на свою кустарность, являлось полностью работоспособным. Оно схоже с теми устройствами, которые ранее были направлены бывшей первой леди США Хиллари Клинтон и экс-президенту страны Бараку Обаме, указывает телекомпания.



При этом Reuters со ссылкой на осведомленные источники утверждает, что данная информация неверна, и подозрительных посылок в Белый дом не направлялось. Официальных комментариев от властей по этому поводу пока не поступало. CNN позднее подтвердил, что в Белом доме подозрительных посылок не получали.



По данным CNN, ранее в среду была проведена эвакуация сотрудников Тайм-Уорнер-Центра, в котором находится штаб-квартира этого телеканала. В настоящий момент здание центра оцеплено полицией. Устройство состояло из проводов и отрезка трубы, внешне напоминающих составные части бомбы.



К зданию прибыла группа взрывотехников, группа быстрого реагирования и несколько полицейских машин. Эвакуация произошла после того, как был включен сигнал пожарной тревоги.



Сотрудники нью-йоркской полиции изучали подозрительный пакет, обращаясь с ним как с реальным взрывным устройством, похожим на те, которые были перехвачены Секретной службой США и были адресованы в Белый дом, а также экс-президенту Бараку Обаме и экс-госсекретарю Хиллари Клинтон.



Сотрудники нью-йорской полиции сообщили позднее, подозрительный пакет был помещен в специальный контейнер, вывезен из здания и подорван в целях безопасности.











Кроме того, сотрудники службы безопасности обнаружили и предотвратили доставку подозрительной посылки на пункте проверки почты Конгресса в штате Мэриленд, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным телеканала, на месте событий работают взрывотехники из состава полиции Капитолия США, которая обеспечивает безопасность Конгресса США.



Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо также заявил, что в его офис было отправлено взрывное устройство. "Устройство направили и в мой офис на Манхэттене, нас об этом только что информировали. Этим устройством уже занимаются", - сказал он. Куомо отметил, что устройство "было идентифицировано", однако не стал приводить уточняющую информацию.



Губернатор также констатировал: "Мы не удивимся, если будут разосланы и другие устройства". "Очевидно, их разослали, чтобы внушить страх", - отметил губернатор. Как он подчеркнул, "это была попытка осуществить акт террора". "Мы ранее сталкивались с подобным много, много раз", - добавил Куомо.



Наконец, в среду в офисе газеты The San Diego Tribune в Сан-Диего (штат Калифорния) была объявлена тревога после обнаружения подозрительного предмета, сообщила телекомпания MSNBC. Сотрудники здания, где расположен также офис сенатора-демократа Камалы Харрис, были эвакуированы. По данным телекомпании, пока неясно, кому был адресован вызвавший подозрение пакет.



В понедельник аналогичная посылка с взрывным устройством была найдена в Бедфорде в почтовом ящике возле дома известного инвестора и миллиардера Джорджа Сороса, который также является крупнейшим спонсором Демократической партии.



