Украина поднялась на 27 место в рейтинге ФИФА



Национальная сборная Украины поднялась на две позиции и занимает 27-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), который обновлен в четверг, 25 октября.



После домашней победы над Чехией в Лиге наций УЕФА (1:0) и ничьей в контрольном матче в Италии (1:1) коэффициент "сине-желтой" сборной увеличился на 15 пунктов и составляет 1483 очка, сообщает Укринформ.



В октябрьском рейтинге Украина опередила Северную Ирландию и Словакию.



На вершине списка остается Бельгия (1733). Второй идет Франция (1732), третьей - Бразилия (1669). В первую десятку рейтинга также входят Хорватия (1635), Англия (1619), Уругвай (1617), Португалия (1616), Швейцария (1598), Испания (1597) и Дания (1584).



Всего в списке 209 национальных ассоциаций.



Следующий релиз рейтинга ФИФА будет опубликован 29 ноября.



