Завтра Порошенко проведет переговоры с Лукашенко

Завтра, 26 октября, в рамках пленарного заседания первого Форума регионов Беларуси и Украины, который пройдет в городе Гомеле, Президент Украины Петр Порошенко проведет встречу в формате "один на один" с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.



"Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 октября примет участие в пленарном заседании первого Форума регионов Беларуси и Украины, который пройдет в городе Гомеле. Ожидается, что мероприятие также посетит Президент Украины Петр Порошенко. До участия и выступлений на основной площадке форума главы государств проведут встречу в формате "один на один", - сказано в сообщении.



В пресс-службе подчеркнули, что главный акцент в ходе переговоров будет сделан на вопросах развития торговли, экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран через призму потенциала прямых контактов на уровне регионов.



По итогам форума ожидается подписание ряда документов и заключение договоренностей, направленных на расширение сотрудничества по всему спектру направлений белорусско-украинского взаимодействия.

