NYT: Личные телефоны Трампа прослушивают спецслужбы России и Китая

Личные телефоны президента США Дональда Трампа прослушивают развездслужбы России и Китая. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на бывшие и действующие источники в американских спецслужбах.



О прослушке американского лидера спецслужбы США узнали от источников в правительствах других государств, а также из перехватов сообщений между иностранными чиновниками.



Дональд Трамп чаще всего использует защищенные стационарные телефоны, однако не отказался от личных мобильных аппаратов.



Оказывается, у Трампа два iPhone для деловых переговоров и еще один для личных бесед. Специалисты Агентства национальной безопасности модифицировали "деловые" телефоны президента США, а "личный" так и не получили.



Источники издания сообщают, что главу Белого дома неоднократно предупреждали о слабой защите его личных телефонов, однако он игнорирует все советы специалистов по безопасности и упорно продолжает ими пользоваться.



Даже несмотря на "прошивку" АНБ телефоны не является полностью защищенными, поскольку для передачи данных используются сотовые башни, кабели и коммутаторы, к которым могут подключиться специалисты по взлому другой державы.



Спецслужбы США считают, что китайская разведка слушает Трампа, чтобы спрогнозировать его шаги в торговой войне между странами. Дело в том, что Трамп часто советуется с людьми, которых уважает, мнением которых дорожит, по тем или иным вопросам. В КНР обстоятельно прорабатывают круг общения Трампа в надежде найти способ влияния на американского президента, чтобы прекратить торговую войну. По всей видимости, китайская разведка рекомендует руководству страны организовывать как можно больше личных встреч с Трампом. В Пекине осознали, что американский лидер очень ценит личные контакты, и встречи "один на один" дают больше шансов на "прорыв", чем регулярные контакты между китайскими и американскими официальными лицами.



Мотивы россиян понять труднее, но российскую разведку в США считают "меньшей угрозой".



При этом сам Трамп во время предвыборной кампании 2016 года усиленно критиковал свою соперницу Хиллари Клинтон за использование личной почты для деловой переписки.

