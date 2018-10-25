Как создать виртуальный сервер на Windows: преимущества облачного сервиса

Виртуальный выделенный сервер обозначается аббревиатурами VPS или VDS. Многие компании предлагают данный сервис, который предполагает перенос вашего сервера в виртуальную реальность. В результате вы имеете полноценный root-доступ, означающий полный контроль над операционной системой. Кроме того, вы можете без проблем устанавливать дополнительное программное обеспечение. Разберемся в том, насколько удобно иметь виртуальный сервер на Windows, и какие преимущества есть у этого вида виртуализации.

Тут следует сделать следующее отступление. VPS равно как и VDS – идентичные понятия по своей сути. Чем отличается Virtual Private Server от знакомого нам виртуального хостинга? Чтобы это понять, проследим процесс создания VPS. На физическом сервере происходит запуск ОС. Ее функция в данном случае – создание удаленных виртуальных серверов, называется она гипервизор. Он изолирует в полной мере различные сервера в виртуальном пространстве друг от друга. Соответственно, различные VPS не влияют друг на друга. У них нет взаимного доступа к оперативке, сетевым файлам и т.д. На одном стационарном компьютере реально создавать неограниченное количество серверов в виртуальной среде. Ограничения накладывают лишь ресурсы оборудования. У виртуальных серверов присутствует собственная ОС, а также настройки. Получается так, как будто работа происходит на физическом сервере, а подключение к нему производится на удалении.

Такую виртуализацию возможно обустроить на собственном физическом оборудовании, а можно производить через облачный сервис.

Чем выгодна работа через облако? Есть такие преимущества и плюсы:



экономическая выгода. Арендуя VPS, вы избавляетесь от необходимости приобретения и установки оборудования, которое требует серьезных финансовых вложений;



выгода на ресурсах. Личное оборудование обычно используется лишь в половину возможной его мощности. Сервер в виртуале возможно создать именно с такими параметрами, которые нужны на сегодняшний день;



есть возможность организовать работу максимально оперативно. Чтобы приобрести виртуальный сервер, необходимо минимум времени. На его создание уйдет около пяти минут. После этого вы получаете необходимый VPS, полностью готовый к работе.

Если вы заинтересованы в получении качественных услуг, серьезно отнеситесь к выбору поставщика. Он должен обладать безупречной репутацией.