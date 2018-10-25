Неизвестные обклеили листовками стены храма УПЦ (МП) во Львове

В ночь на 21 октября в микрорайоне Сихов во Львове неизвестные лица обклеили стены храма св.князя Владимира Украинской православной церкви Московского патриархата листовками с изображением Иосифа Сталина и надписями "Сталинский патриархат", сообщают в пресс-службе Львовской епархии УПЦ (МП).



Священнослужители выразили свою обеспокоенность этим досадным инцидентом, отметив, что в феврале этого года храм пострадал в результате поджога и сейчас восстанавливается, а совершивших преступление так и не нашли.



"Обращаемся к тем, у кого зреют подобные преступные планы, и просим прекратить раздувание межконфессиональной вражды в этот важный момент церковной истории Украины. Просим прихожан Свято-Владимирской церкви сохранять спокойствие, молиться и положить решение ситуации на Промысел Божий, во всесильные руки Господни", - призвали в епархии.

