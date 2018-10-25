Климкин: Сенцов станет для РФ тем, кем Сахаров стал для СССР

Украинский режиссер Олег Сенцов сыграет в истории РФ ту же роль, какую академик Андрей Сахаров сыграл в истории СССР, убежден министр иностранных дел Украины Павел Климкин. "По завершению голодовки Олега Сенцова РФ надеялась этот вопрос спустить на тормозах и снять эту эмоциональную волну. Но получила совсем другую волну: сначала польскую награду, а теперь такое признание как SakharovPrize2018. Сенцов станет для России тем, кем Сахаров стал для СССР", - написал П.Климкин на своей странице в соцсети Facebook в четверг.



Как сообщалось, О.Сенцов в четверг удостоен премии Европейского парламента имени Андрея Сахарова "За свободу мысли". На соискание премии его выдвинула группа Европейской народной партии в Европейском парламенте.



Премия Сахарова присуждается с 1988 года Европейским Парламентом лицам и организациям, которые защищают права человека и основные свободы. В 2017 году премию им.А.Сахарова получила Демократическая оппозиция Венесуэлы.



23 октября О.Сенцов также стал лауреатом премии министра иностранных дел Польши "Pro Dignitate Humana".

