Ученые: ген дислексии защищает спортсменов от сотрясения мозга

Наличие гена, связанного с дислексией, нарушением способности овладеть навыком чтения и письма, делает спортсменов менее восприимчивыми к сотрясению мозга, выяснили исследователи из Университета штата Пенсильвания и Северо-западного университета в Чикаго. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Neurotrauma.



Это первый случай установления связи между геном KIAA0319, участвующим в появлении дислексии, и повреждениями мозга в травмоопасном спорте. Ученые собрали данные о травмах головы у 87 футболистов штата Пенсильвания. Затем они сопоставили результаты с данными генетического анализа.



По результатам, спортсмены, генетически предрасположенные к дислексии, с меньшей вероятностью имели травмы мозга. «Это говорит о том, что генотип может играть определенную роль в вашей восприимчивости к сотрясению мозга, что может быть важно для будущих родителей», — отмечает доктор Ханс Брейтер, профессор психиатрии.



Дислексия может обладать нейропротекторными свойствами, утверждает Семен Слобоунов, профессор кинезиологии и нейрохирургии Медицинской школы в Херши, штат Пенсильвания. Ученые утверждают, что при дислексии мозг имеет более диффузные связи для обработки устной речи и письма, что, возможно, приводит к более успешному поглощению ударной волны при травме.

