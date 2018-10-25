Юлия и газ: привет Владимиру?

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко вывела людей на протесты против повышения на 23,5% стоимости газа для населения. Поведение «Нашей Кыци» более чем логичное и предсказуемое: она самая реактивная в украинской политике. И когда другие жуют, извините, политические сопли, она первой откликается на все, что может сыграть на рейтинги ее популярности. А тут такой «подарок» – обдирание и без того обнищавшего населения новой ценой на голубое топливо. Да еще и в отопительный сезон. Да еще и по решению властей. Красота! Тимошенко откровенно тащилась в возбужденной толпе.



Она седалищным нервом чувствовала, как энергия масс выносит ее наверх и несет прямо в президентское кресло, которое она давно по праву считает своим. Ну а популизм – это ее конек, не просто объезженный, а уже даже превращенный в надежную и безропотную клячу. Он, правда, никуда в самые верхи давно не вывозит, но по жизни везет будь здоров: никто и никогда в украинской политике не реанимировался так быстро и не возвращался из небытия, как Юлия Владимировна…



Но мы не об этом. Лидер «Батькивщины» одним махом как бы делала два дела. С одной стороны, она меняла политическую повестку дня разыгравшейся уже президентской предвыборной кампании. Гарант нации, понимая, во что превращается Украина, благодаря социально-экономической политике его власти, животрепещущие вопросы выживания как бы сбросил на премьер-министра Вову Гройсмана (он его-то преднамеренно и благоразумно и забирал с винницкого рынка для этой цели – служить пылесборником державного негатива) и предложил нации армейско-мовно-религиозные игрища. Дескать, не кесарево это дело заниматься слесаревым.



И Гройсман отслужил по полной, чернея пухлым лицом задроченного жизнью ботана-отличника и принимая на себя весь негатив повышения цен. Но Тимошенко, выводя людей на протесты под Администрацию президента на Банковую, как бы обозначила, кто главный виновник происходящего.



Была ли у нас хоть раз такая «народная власть» за все годы независимости? Вопрос даже не риторический, а смешной и издевательский. Не для этого они все прутся в высокие кабинеты, чтобы о «пипляке» думать. Это диктаторы в Туркмении или в каких-нибудь арабских странах-монархиях думают о своем народе и продают им топливо по низким ценам, а в Украине – демократия, тут демос обдирают

Есть еще один вариант – договариваться о скидке с… Россией и ее президентом Владимиром Путиным. Один раз у Юли это уже получилось. В 2009 году, когда она шла во власть и на время ее предвыборной кампании ровно год действовала скидка на газ. В обмен на обещание обязательно убрать «этого Ющенко»

Но, с другой стороны, она сама пообещала в случае своей победы на президентских выборах снизить цену вдвое. И вот тут-то и встает главный триединый вопрос: схренали, за какие шиши и с каких барышей она будет формировать цену на газ? Вова Гройсман, когда шел во власть, тоже обещал, что никаких повышений не будет, а он костьми, надежно упрятанными в тучное тельце, ляжет, но сделает так, чтобы весь добытый в Украине природный газ шел не на экспорт, а оставался для нужд украинского же населения. И свой газ для своих – это действительно единственный беспроигрышный способ не обдирать свое население, который могла бы применить власть в Украине. Но для этого она должна быть: а) не такой жадной; б) реально заботиться о своих согражданах; в) не быть на подпевке и на подсосе у газовых нахлебников-экспортеров, которые давно и надежно присосались к газовым скважинам в стране.Была ли у нас хоть раз такая «народная власть» за все годы независимости? Вопрос даже не риторический, а смешной и издевательский. Не для этого они все прутся в высокие кабинеты, чтобы о «пипляке» думать. Это диктаторы в Туркмении или в каких-нибудь арабских странах-монархиях думают о своем народе и продают им топливо по низким ценам, а в Украине – демократия, тут демос обдирают и хули тут размышлять? Но Вова Гройсман, не разобравшись, ляпнул сгоряча, и его быстро подправили и вставили в рамочки. А может, и копеечку какую-никакую бросили для пущей понятливости. И он сейчас пляшет под общую дудку с подачи МВФ, шо твоя пышная фемина, исполняющая танец живота перед похотливыми богатеями.И вот, собственно, все. Так на что же надеется Тимошенко, обещая низкую цену? Самый простой ответ: просто врет, оседлав конька популизма. Она же из Днепра (бывшего Днепропетровска), а там все так делают. Как говаривал нынешний мэр этого города, недавно выпросивший защиту Боря Филатов, предлагая свой рецепт борьбы с «ватой» и «колорадами»: «Обещать им все, а вешать будем потом». Так и здесь: станем президентом на пустых обещаниях, а потом всех кинем. Впервой что ли?Но есть еще один вариант: выпросить скидку на цену на газ у поставщиков. У кого? А у кого получится. Сегодня Украина страшно гордится, что скоро минет три года, как она не покупает российский газ, а успешно заменяет его из Европы по реэкспорту. То есть тот же российский, но с другим невидимым «лэйблом» и процентов на 20-25 дороже. Бьет по карману, но за независимость надо платить, повторяет нынешняя власть. И народ платит, как миленький. Патамуша свидомый…Второй вариант: покупать сжиженный природный газ (СПГ) из США. Украина пока не может принимать его напрямую, несмотря на всю свою продвинутость, наличие гиперлупов в воспаленной голове Владимира Омеляна и разные завиральные идеи модных стартаперов, которые убежали из-под контроля санитаров. Но если поднатужиться, то можно покупать у тех, кто уже покупает американский СПГ или собирается его покупать. А ценовую разницу покрывать из госбюджета. Классно? Бесспорно. Но для этого нужно еще деньги в госбюджет на эти цели где-то взять. Тимошенко такие «мелочи» вряд ли волнуют на пути к власти. А после обретения ее она и повесить может смутьянов, если что. Школа родного города – это, знаете ли, великое дело…И, наконец, есть еще один вариант – договариваться о скидке с… Россией и ее президентом Владимиром Путиным. Один раз у Юли это уже получилось. В 2009 году, когда она шла во власть и на время ее предвыборной кампании ровно год действовала скидка на газ. В обмен на обещание обязательно убрать «этого Ющенко», который своей трипольской неадекватностью великовозрастного идиота достал уже всех, но Кремль особенно. Тогда Тимошенко заключила, как известно, и главный контракт на поставки газа в Украину из России, который действует и сейчас, до 2019 года. И истекает в будущем году. За те «подвиги» «Наша Кыця», как мы помним, получила срок и довольно долго в харьковской больнице железнодорожников мазала себе йодом пах, чтобы убедить Далю Грибаускайте из Литвы, что это синяки, поставленные «кровавой пандой» по личному приказу Виктора Януковича. И много, даже очень много дураков ей верили.Сейчас ситуация, в принципе, похожая: Кремль не скрывает, что не в восторге от нынешней украинской власти и что готов ее сменить любыми путями. А у Тимошенко как раз и есть имидж политикессы, договороспособной и с Россией, и лично с Путиным, перед которым она как-то щеголяла в облегающем платье модели «мужу некогда» – с молнией через всю спину и ниже...…Неужели Украину ждет новый рецидив? Юлия посылает Владимиру привет, а потом все по кругу: обещание контракта, провал на выборах, тюрьма, ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет… Ой, что-то я не туда завернул. А надо идти в аптеку и закупать йод в достаточных количествах, чтобы в тюрьму Юле передать – опять картинки рисовать. А то ведь может так случиться, что Ульяна Супрун доведет свою медреформу до конца и йод исчезнет…