НБУ повысил прогноз инфляции на 2018-2019 годы

Национальный банк Украины (НБУ), учитывая сохранение существенного инфляционного давления, а также повышение административно регулируемых цен, повысил прогноз роста потребительских цен в 2018 году до 10,1 с 8,9%, сообщается на веб-сайте центробанка. Кроме того, прогноз на 2019 год повышен до 6,3% с 5,8%, на 2020 год сохранен на уровне 5%.



В числе фундаментальных проинфляционных факторов Нацбанк отмечает сохранение значительного внутреннего спроса и дальнейшее увеличение производственных расходов, в том числе, на оплату труда; ослабление обменного курса гривни к доллару США в июле-августе, что отразилось на стоимости отдельных товаров; стремительный рост мировых цен на нефть в течение последних месяцев, что отразилось на ценах на топливо и, соответственно, себестоимости товаров и услуг.



"Указанные факторы, а также предстоящие в следующем году двойные выборы в Украине оказывают негативное влияние на инфляционные ожидания. В частности, настроения населения ухудшились", - отмечает центробанк.

