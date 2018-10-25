НБУ сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых

Национальный банк Украины (НБУ) решил оставить без изменения учетную ставку на уровне 18% годовых, сообщается на веб-сайте центробанка.



Соответствующее решение №714-рш "О размере учетной ставки" утверждено правлением центробанка 25 октября 2018 года.



"Текущие и прогнозные монетарные условия являются достаточно жесткими, чтобы обеспечить снижение инфляции до среднесрочной цели 5% в 2020 году", - указанно в сообщении.

