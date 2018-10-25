Европарламент принял резолюцию по ситуации в Азовском море

Европейский парламент в четверг принял резолюцию по ситуации в Азовском море. Об этом на своей странице в Twitter написал корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк, передает УНН. "Европейский парламент только что принял резолюцию, в которой призывает к ужесточению санкций против России в связи (со строительством - ред.) Керченского моста и (ситуации - ред.) в Азовском море, а также - к назначению нового специального представителя ЕС для Донбасса и Крыма и расширению сферы деятельности миссии ОБСЕ в Украине с целью охвата ее акватории", - написал журналист.



Как сообщал УНН, проект резолюции, размещенный на сайте Европарламента, содержит, в частности, предложение назначить специального представителя ЕС по вопросам Крыма, Донбасса и Азовского моря.



Кроме того, в резолюции Еврокомиссии и Европейской службы внешних связей предлагается оценить экономический ущерб от российской блокады в Азовском море.



Также ЕП предложил установить отдельную международную мониторинговую миссию для наблюдения за ситуацией в Азовском море.



Напомним, вице-президент Европейской Комиссии - Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини ранее выразила обеспокоенность милитаризацией Азовского моря.

