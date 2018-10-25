Врачи запретили Джастину Тимберлейку петь

Поп-исполнитель Джастин Тимберлейк отменил свое выступление на нью-йоркской арене «Мэдисон Сквер Гарден» из-за состояния здоровья.



У себя в инстаграме 37-летний певец рассказал, что врачи запретили ему петь. «Ребята, простите, сегодняшний концерт отменяется по требованию врача. Мои голосовые связки серьезно повреждены», — признался он.



Тимберлейк добавил, что на концерт обладатели билетов все-таки попадут, но позже. «Новое шоу состоится в мой день рождения, 31 января», — пообещал он.

