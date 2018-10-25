Порошенко надеется на дополнительные санкции против РФ по ситуации в Азовском море

Президент Украины Петр Порошенко приветствует резолюцию Европарламента относительно ситуации в Азовском море.



"Благодарен европарламентариям за призыв к внедрению дополнительных целевых санкций за агрессивные действия Кремля в Азовском море и Керченском проливе. Надеюсь на практическую реализацию этих инициатив со стороны институций и государств-членов ЕС", - сообщается на странице президента Украины в соцсети Фейсбук в четверг.



П.Порошенко подчеркнул, что Россия должна понять, что все ее действия по нарушению международного права и двусторонних соглашений и в дальнейшем будут встречать решительный и адекватный ответ со стороны демократического сообщества.



"Евросоюз совместно с Украиной будут противодействовать "ползучей аннексии" Россией Азовского моря и нарушению свободы судоходства", - написал глава Украинского государства.

