Глава НБУ назвал сроки получения нового транша МВФ

Национальный банк рассчитывает получить первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом в этом году. Об этом в четверг, 25 октября, сообщил председатель правления НБУ Яков Смолий, передает РБК-Украина.



"Мы ожидаем, что оно (решение совета директоров МВФ) будет в декабре месяце и мы ожидаем, что он (транш - ред.) будет еще в этом году", - сказал Смолий.



Он напомнил, что в рамках сотрудничества с МВФ Украина ожидает получить 3,9 млрд долларов сроком на 15 месяцев.



"Эта программа полезна тем, что следующий год - год выборов и мы будем находиться в сотрудничестве с МВФ, что будет гарантией для обслуживания наших предыдущих заимствований..." - добавил глава НБУ.

