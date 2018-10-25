На РФ пожаловались в Гаагу из-за призыва крымчан в армию

Прокуратура Крыма направила в Международный уголовный суд (Гаагский трибунал, Нидерланды) информацию о проведении Россией незаконного призыва в аннексированном ею Крыму.



Об этом на пресс-конференции сообщила прокурор прокуратуры Крыма Елизавета Дзигора, передают Українськi Новини.



«Целью подачи такого информационного сообщения в Международный уголовный суд является расследование, которое будет начато Офисом прокурора Международного уголовного суда в Украине», - сказала она.



Дзигора отметила, что, проводя призыв в Крыму, Россия нарушила 4 Женевскую конвенцию, которая запрещает государству-оккупанту призывать в свою армию жителей оккупированной территории.



Информационное обращение содержит сведения о фактах нарушений, оформленные соответствующим образом.



В свою очередь юрист «регионального центра прав человека» Виталий Набухотный сообщил, что на момент подачи сообщения в Международный уголовный суд правозащитникам было известно о призыве 12 тыс. крымчан.



«В целом мы владеем информацией о более 12 тысяч таких призывников, которые были призваны в ряды вооруженных сил Российской Федерации, и эта информация в основном получалась из официальных источников, министерства обороны РФ», - сказал он.



Аналитик «Крымской правозащитной группы» Александр Седов сообщил, что при проведении анализа правозащитники выявили 165 нормативно-правовых актов, подтверждающих проведение Россией призыва в Крыму, обнаружили 57 повесток, опубликованных в социальных сетях.



Более того, правозащитники выявили на момент подачи информации 30 приговоров, вынесенных так называемыми «судами» в Крыму в отношении украинцев, которые отказались служить в российской армии.



Также Седов сообщил, что 9 жителей полуострова были награждены за участие в войне в Сирии, что подтверждает использование Россией жителей оккупированной территории для участия в военных операциях в других государствах.



Обращение было передано в Офис прокурора Международного уголовного суда 17 октября.



