"Газпром" инициировал новый арбитраж против Украины

В "Газпроме" заявили, что инициировали арбитражное разбирательство в соответствии с регламентом ЮНСИТРАЛ (Комиссии ООН по праву международной торговли) против Украины по поводу штрафа в размере более 6 млрд долларов за злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа. Об этом сообщает УНН.



Как сообщается, разбирательство вызвано тем, что "Украина в лице Антимонопольного комитета наложила на "Газпром" необоснованный и несправедливый штраф в размере, превышающем 6 млрд долларов (включая пени) за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины".



По мнению "Газпрома", этот штраф и действия Украины по его взысканию нарушают права компании, "гарантированные соглашением между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций".



"Газпром" просит арбитраж принять решение о выплате денежного возмещения и применении иных средств правовой защиты", - отмечается в сообщении.



Как сообщал УНН, в феврале 2016 года Антимонопольный комитет Украины принял решение наложить на российский ПАО "Газпром" штраф в 85,9 миллиарда гривен, или около 3,2 миллиарда долларов США, за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.



Впоследствии АМКУ насчитал 100% пени на 85,9 млрд грн штрафа ПАО "Газпром" в сумме 85,966 млрд грн.



В декабре 2016 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск АМКУ относительно принудительного взыскания штрафа и пени с ПАО "Газпром" в сумме 172 млрд грн.



"Газпром" обжаловал такое решение в Киевский апелляционный хозяйственный суд, однако 22 февраля суд апелляционной инстанции отклонил жалобу российской компании, а позже такое же решение принял Высший хозяйственный суд Украины.



Как сообщал УНН, 21 апреля Антимонопольный комитет поручил Государственной исполнительной службе взыскать 172 млрд гривен штрафа и пени с российской компании "Газпром".



В начале июля 2017 года министр юстиции Павел Петренко сообщал, что в Государственный бюджет взыскано с ПАО "Газпром" 80,8 млн грн.

