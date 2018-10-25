Бывшему вице-президенту США Байдену также адресовали подозрительную посылку

Посылку с подозрительным содержимым направили бывшему вице-президенту США Джо Байдену, сообщает в четверг телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на правоохранительные органы.



Инцидент произошел в штате Делавэр. Отмечается, что стражи порядка перехватили эту посылку еще в почтовом отделении.



Правоохранительные органы проводят расследование произошедшего.



Ранее в четверг такая же подозрительная посылка была отправлена на адрес актера Роберта Де Ниро.



Таким образом, инцидент с посылкой Дж.Байдену стал уже девятым случаем, когда критики деятельности президента США Дональда Трампа получают подобные послания.



Накануне в США ряду политических деятелей поступили посылки со взрывными устройствами. По одной посылке пришли по адресу резиденции Билла и Хиллари Клинтон и Барака и Мишель Обамы.



Также пакет с неизвестным порошком был обнаружен в нью-йоркском офисе телеканала Си-Эн-Эн.



Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал инцидент актами терроризма.



Ни одна из взрывоопасных посылок не сдетонировала, пострадавших в результате этих инцидентов нет.

