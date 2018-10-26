Чижов: в ЕС вряд ли смогут договориться о санкциях по Азовскому морю

Европейскому союзу будет сложно добиться консенсуса для введения новых санкций против России из-за ситуации вокруг Азовского моря, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.



Европарламент одобрил в четверг резолюцию с призывом к властям ЕС предусмотреть усиление санкций против РФ в случае "эскалации" обстановки в Азовском море. Кроме того, исполнительным органам ЕС предлагается предусмотреть возможность создания поста "спецпосланника по Крыму и Донбассу".



"Я думаю, что в целом для новых антироссийских санкций собрать опять-таки консенсус в Евросоюзе будет непросто. Его непросто собрать и для отмены существующих, практически в равной степени. Так что Евросоюз в патовой ситуации в этом отношении", — заявил он в интервью телеканалу "Россия 24".



В начале года обострилась ситуация с судоходством в Азовском море. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".



Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и ответила усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники обвинили российские власти в "жесткой политике задержания и осмотра судов". Крымское погрануправление ФСБ заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев. В украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра. Позже Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.

