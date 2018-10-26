В Лондоне установили светильники в виде волшебных палочек из Гарри Поттера

Между мостом Тысячелетия и собором Святого Павла в Лондоне появились девять гигантских светильников в виде волшебных палочек из "поттерианы", сообщает портал Lonely Planet. Инсталляция, которая проработает до 13 ноября, призвана привлечь внимание к работе благотворительного фонда Lumos и приурочена к выходу нового фильма франшизы о Гарри Поттере "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда".



Палочки высотой 15 футов являются частью нового проекта международного детского благотворительного фонда Джоан Роулинг Lumos, которая получила название благодаря создающему свет заклинанию из книг о Гарри Поттере и занимается поддержкой учреждений, в которых проживают сироты или дети-отказники.



Палочки загораются каждый вечер с 18:45 и мерцают каждые 30 минут до выключения в 22:45. Кроме того, в Лондоне будут проводиться "Магические среды", в рамках которых будет работать мастерская по заклинаниям с демонстрацией палочек и особым акцентом на темные искусства, а шагающие оркестры будут исполнять музыку из фильмов о Гарри Поттере и фантастических тварях.



"Я работал над ними в течение двух десятилетий, а теперь моя работа воплощается в жизнь столь потрясающим образом. Невероятно!" - заявил дизайнер Пьер Боанна, разработавший внешний вид волшебных палочек во всех фильмах франшизы. Он заявил, что работа над ними была плодом любви не только для него и остальных дизайнеров, но также для всех актеров, режиссеров и остальных причастных к созданию фильмов. "И видеть, как они становятся реальностью сейчас, потрясая воображение фанатов - ощущение ни с чем не сравнимое".









В свою очередь, президент и управляющий директор Warner Bros Entertainment в Великобритании, Ирландии и Испании Джош Бергер поблагодарил Lumos за сотрудничество и выразил надежду, что инсталляция наверняка порадует поклонников и туристов и одновременно привлечет их внимание к работе фонда. Напомним, по словам Роулинг, Lumos пытается создать условия, при которых дети, в том числе с различными нарушениями, могли бы вернуться в семьи. Различные программы фонда проводились более чем в 30 странах, начиная с 2005 года.



Фильм "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" стартует в мировом прокате 16 ноября 2018 года. Он посвящен борьбе магозоолога Ньюта Саламандера со злым волшебником Гриндевальдом в исполнении Джонни Деппа. Действие происходит за 70 лет до событий, описанных в серии книг о Гарри Поттере. Однако в фильме будут встречаться отсылки к истории мальчика со шрамом, начиная с появления девушки-змеи Нагайны. Появится в фильме и молодой Альбус Дамблдор, которого сыграл Джуд Лоу.





