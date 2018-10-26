Названа самая высокооплачиваемая телеактриса

Самой высокооплачиваемой телеактрисой года стала София Вергара. Рейтинг опубликовал журнал Forbes на официальном сайте.



По данным издания, Вергара за год заработала 42,5 миллиона долларов. Журналисты считали доход в период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года.



Наибольшая часть этой суммы досталась актрисе за работу в телешоу Американская семейка. София Вергара занимает первую строчку в рейтинге Forbes среди самых дорогих телевизионных актрис в седьмой раз.



На втором месте в рейтинге оказалась актриса Теории большого взрыва Кейли Куоко с доходом 24,5 миллиона долларов в год. А замкнула тройку лидеров Эллен Помпео из сериала Анатомия страсти с 23,5 миллиона долларов.

